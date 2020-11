OMT wil hoger onderwijs dicht en niet zingen op school

Onder jongeren en jongvolwassenen zijn de besmettingen veelal te herleiden naar ’activiteiten direct rond de leerinstellingen’. „Om dit te stoppen zouden deze instellingen voor de tijd van de aanscherping moeten overgaan op online onderwijsvormen; het OMT geeft ter overweging hier toch ook de bovenbouw van de middelbare scholen bij te betrekken.”

Het kabinet vindt het onderwijs echter te belangrijk om hier toe over te gaan. Hetzelfde geldt voor het openhouden van sportscholen en contactberoepen, zoals kappers en fysiotherapeuten. „Het kabinet heeft hiertoe besloten omdat wij geconcludeerd hebben dat de meerwaarde in de virusbestrijding niet opweegt tegen de vergaande sociaal maatschappelijke gevolgen van deze mogelijke maatregelen.”

Wel wil het kabinet afspraken maken met gemeenten en lokale middenstand om groepsvorming rondom de scholen tegen te gaan. „Het schoolgebouw en de onderwijsinstelling zijn echt alleen voor onderwijs, overige activiteiten vinden op afstand of later plaats”, schrijft minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil scholen ondersteunen om de bestaande regels, zoals afstand houden, beter na te leven.

Avondklok ’positief’

Wat verder opvalt aan het stuk van het OMT, het belangrijkste adviesorgaan voor het kabinet bij de bestrijding van de pandemie, is dat het ’nog steeds een positief effect van een avondklok’, vooral vanwege de verwachte naleving van de maatregelen. „Dit lijkt een instrument waarmee in blijvende of terugkerende hotspots van overdracht regionaal versterking gegeven kan worden aan ingestelde maatregelen.” Het kabinet houdt de maatregel achter de hand voor regio’s waar de besmettingen nog steeds de spuigaten uitlopen, zoals rond Rotterdam en in Twente.

Zingen op school

Ook adviseert het OMT om zingen in groepen te verbieden. Dat geldt niet alleen voor koren, maar ook voor zingen op scholen, kinderdagverblijven, bij muziektherapeuten en instellingen. Het kabinet heeft dit advies nog in beraad.