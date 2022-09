’Intens verdriet’ bij Dalton Den Haag na noodlottig ongeval

Tijdens de zeilweek werd een leerlinge getroffen door een giek op een schip in de buurt van Terschelling. De scholier raakte zwaargewond en overleed ter plekke aan haar verwondingen. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Woensdagavond kwamen de eerste leerlingen terug van zeilkamp, duidelijk aangeslagen vielen zij in de armen van hun ouders. „We zijn met onze gedachten bij het gezin, de familie, de klasgenootjes, vrienden en vriendinnen. De komende dagen zullen we gebruiken om het gemis en verdriet met elkaar een plek te geven”, zegt Van de Gevel.

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag is ook geschokt door het ongeluk. „Het begon als een mooie werkweek op een zonnige dag, het eindigt in het ergst denkbare. Aan de nabestaanden, familie, vriendjes, vriendinnetjes, klasgenoten, docenten en allen die haar lief hadden: sterkte met het dragen van dit grote verlies. Ik leef intens met jullie mee. Ook voor de kinderen en docenten die getuige waren van het incident is dit een grote schok. Den Haag zal helpen waar het kan.”