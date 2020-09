Warmste Prinsjesdag ooit hangt in de lucht: ondernemers lopen warm

Met temperaturen tot aan de dertig graden en lokaal een kans op een hittegolf, wordt het een heerlijk warme week. Ⓒ ANP

Amsterdam - De zomer gaat de komende week de blessuretijd in. Met temperaturen tot aan de dertig graden en lokaal een kans op een hittegolf, wordt het een heerlijk warme week. De warmste Prinsjesdag ooit hangt zelfs in de lucht. En dat is fijn voor ondernemers, die vanwege corona een beroerde seizoenstart kenden en nu een weekje langer door kunnen.