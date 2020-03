Om 07.00 uur bij de super: alleen vanaf 70 jaar welkom

Bij meerdere filialen van Jumbo kon het al, maar vanaf maandag kunnen mensen van boven de zeventig op werkdagen tussen 07.00 en 08.00 uur ook bij Albert Heijn terecht voor hun boodschappen, voordat de winkel voor iedereen opengaat. Lidl introduceert een aparte kassa voor ouderen tussen 09.00 uur en 11.00 uur, in de winkels waar dat goed kan. In winkels waar beperkter kassa’s voorhanden zijn, komt een voorrangskassa voor ouderen, die op werkdagen de hele dag voor ouderen open is.

Albert Heijn roept andere klanten op rekening te houden met de extra openstelling en dan niet ook te komen. Lidl doet dan een beroep op andere klanten om ouderen voorrang te verlenen. Een aantal filialen van supermarktketen Jumbo werkt inmiddels met een speciaal ouderenuurtje, onder meer in het Zuid-Hollandse Nieuwkoop en in het Utrechtse Spakenburg. In diverse andere landen deden supermarkten dat al voor ouderen en soms ook voor zorgpersoneel. Vanuit de politiek waren de supermarkten opgeroepen om met zo’n uur te komen.

Ouderenbond ANBO: dit werkt juist negatief door

Ouderenbond ANBO denkt trouwens dat het ouderenuurtje averechts gaat werken. „Oudere mensen worden gestigmatiseerd”, stelt de bond die vreest dat ouderen die toch op een gewoon tijdstip komen, zullen worden weggekeken door andere klanten. De bond denkt wel dat de actie goed bedoeld is, maar „als oudere mensen zich goed voelen, is er geen enkele reden om niet naar buiten te gaan en boodschappen te doen.” Volgens de bond wordt de paniek onder ouderen nog versterkt door de actie.

„Mensen bellen ons huilend op omdat ze worden nageroepen dat ze thuis moeten blijven. De druk van familie op ouderen neemt steeds verder toe om niet meer naar buiten te gaan. Dit kan toch echt niet de bedoeling zijn. Straks durven ouderen helemaal niet meer naar buiten”, zei ANBO-directeur Liane den Haan eerder hierover.