Dode bultrug aangespoeld op strand Burgh-Haamstede

Volgens de organisatie werd de dode bultrug zondagochtend al opgemerkt door de bemanning van een loodsvaartuig, maar toen dreef het dier nog ruim 12 kilometer uit de kust. Door de stevige noordwestenwind is het karkas nu aangespoeld. SOS Dolfijn zegt dat afgelopen vrijdag ook melding is gemaakt van een „dode walvisachtige” ten westen van Texel, maar het is niet zeker of dat de bultrug was die nu is aangespoeld.

Onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en het Leidse museum Naturalis gaan het aangespoelde dier onderzoeken. Waarschijnlijk nemen ze vooral monsters af, omdat het kadaver van de bultrug in zeer slechte staat is. Na het onderzoek worden de resten van de baleinwalvis afgevoerd.

Volgens SOS Dolfijn zijn bultruggen in de Noordzee „een relatief nieuw gebeuren.” Sinds het begin van deze eeuw worden ze steeds vaker gezien voor de Nederlandse kust. In juli vorig jaar spoelde een dode bultrug aan op het strand van Vlieland, waarschijnlijk doordat het dier niet genoeg voedsel had kunnen vinden.