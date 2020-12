SCP: vertrouwen in politiek inmiddels gedaald

Het vertrouwen van Nederlanders in de politiek is nog steeds wel aanzienlijk hoger dan voor corona. Maar de verwachting is dat dit vertrouwen tijdelijk is en op termijn daalt naar het niveau van voor de crisis.

Een van de verklaringen voor het dalende vertrouwen ten opzichte van de eerste golf is dat corona niet meer wordt gezien als een externe crisis die ons is overkomen. De overheid wordt daarom nu ook medeverantwoordelijk gehouden voor de omvang van de crisis, meldt het SCP. Er is meer kritiek op de coronamaatregelen, mensen maken zich zorgen over toenemende tegenstellingen tussen groepen in de samenleving en controverses over de maatregelen. Een kleine groep geeft de regering een ruime onvoldoende en vindt dat de maatregelen meer schade aanrichten dan het virus.

Optimisme

Ook het vertrouwen in anderen steeg tijdens het begin van de crisis licht en mensen waren optimistischer over omgangsvormen, wat normaal juist een veelgenoemde zorg is. Sinds de zomer is het sociaal vertrouwen echter weer gedaald naar het niveau van voor de crisis. Het aandeel mensen dat vindt dat met te weinig respect met elkaar wordt omgegaan is tussen april en oktober flink gestegen, van 46 procent in april naar 63 procent in oktober, waarmee ook dit percentage weer terug is op het niveau van voor de coronacrisis.

Intussen gaven Nederlanders hun leven in oktober, tijdens de tweede coronagolf, een 7,2. Dat is slechts een tiende lager dan voor de pandemie. Toch zegt bijna de helft (46 procent) zich (iets) somberder te voelen dan voor corona. „Mensen voelen zich dus wel somberder, maar dit vertaalt zich nog niet in een algehele toename van psychische problemen”, aldus het SCP.

Lange termijn

Toch zijn er zorgen over het welbevinden van specifieke groepen, geeft het planbureau aan. Zo is met name de gemiddelde levenstevredenheid van jongvolwassenen dit najaar gedaald, naar een 6,8. „De vraag is daarnaast wat de effecten op langere termijn zullen zijn van deze aanhoudende pandemie en de bijkomende beperkingen en onzekerheden op het welbevinden van burgers. De veerkracht van de Nederlandse samenleving is niet onbegrensd.”