Rutte in live-sessie met De Jonge: ’Het knettert soms flink’

Afgelopen tijd berichtte De Telegraaf over tweespalt in het kabinet. Daarin staan Rutte en zorgministers De Jonge en Van Ark strengere maatregelen voor dan het sociaal-economische blok van ministers Koolmees, Wiebes en Hoekstra. „Het knettert soms flink”, erkende Rutte.

De vragen die het tweetal via sociale media kregen, waren uiteenlopend. Zo wilde Linda weten waarom Nederland met het testen ’achter de feiten aanloopt’. „Dat is niet meer zo”, antwoordde De Jonge. Maar: „Het was best wel moeilijk hoor.”

Henk vroeg zich af waarom bij het uitbreiden van de testcapaciteit ook mensen zonder klachten worden getest - een mens laat immers ook niet preventief z’n been in het gips zetten. „Een geinige metafoor”, vond De Jonge. Alleen: ook zonder klachten kunnen mensen besmettelijk zijn. „Mensen die zijn gewaarschuwd via de app of die naar voren komen uit bron- en contactonderzoek, komen als eerste voor zo’n sneltest in aanmerking.”

Niet uit te leggen

Veel vragen moeten het tweetal bekend zijn voorgekomen, aangezien kritische Kamerleden zich dat ook afvragen. Zoals: waarom moeten theaters en musea dicht, maar niet de winkels van Primark en Ikea? Rutte legde uit dat het niet alleen om het wegnemen van de besmettingsbron zelf gaat, maar ook om het voorkomen van reizen en samenkomsten voor en na een bezoek aan zulke locaties. Winkelketens moeten allerhande voorzorgsmaatregelen nemen. „Al ben ik nog niet tevreden over hoe dat gaat.” Bovendien: „Het zijn altijd lastige afwegingen. En het zal nooit helemaal precies uit te leggen zijn.”

Hamer

Schroom had de premier bij de vraag welke lessen het kabinet tot nu toe heeft getrokken uit de pandemie. „Dat onze zorg onvoldoende is ingericht op een hogere belasting voor langere tijd”, zei Rutte. „Verder hebben we in juni/juli te snel gedaan alsof we weer bijna terug konden naar normaal, waardoor er een gevoel ontstond: alles kan weer.” Daar zal het kabinet zeker rekening mee houden als het ’hamerpakket’ half december afloopt. „We hopen dat er dan weer iets mogelijk is.” Tussen de regels door was de boodschap echter: reken er maar niet te veel op.

Horloge

De premier en de vicepremier probeerden de toon licht te houden en beantwoordden tussendoor ook luchtige vragen. Of de Pieten nog wel cadeaus kunnen brengen. Of neem de vraag van Tarek waarom meneer Rutte geen horloge draagt. „Ik hou er niet van om dingen om te hebben”, zei de premier, die voor de gelegenheid zijn jasje uit had. „Ik trek het niet.” De Jonge veerde op: „Wat een goeie vraag.” Zelf had hij het zich ook altijd afgevraagd namelijk, maar het nooit durven vragen.

Buzz

Meerdere luisteraars wilden weten wat Rutte en De Jonge als eerste gaan doen als het coronavirus is verdwenen. „Wat ik het meeste mis”, zei Rutte, is weer naar een dancefeest of popconcert en daar weer in zo’n bomvolle menigte staan. Of naar het Concertgebouw waar 2200 mensen in passen. Dat je weer die buzz voelt.” De Jonge zou wel weer eens ’goeie jazz’ live willen horen, met z’n zoon naar De Kuip en mensen omhelzen. Rutte keek opzij naar de kabinetscollega: „Zó met je eens. Dit is niet normaal, jongens.”