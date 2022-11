Oproep: Nederlanders met Qatarese achtergrond gezocht

Voor een artikel in onze krant en op de website komen we daarom graag in contact met mensen die in Nederland wonen maar een Qatarese achtergrond hebben. Want dinsdag is dan een extra speciale wedstrijd voor u!

Geldt dat voor u of kent u iemand die zo’n achtergrond heeft? En wilt u wel meewerken aan een artikel met uw naam en foto? Mail dan uw naam, verhaal en telefoonnummer naar m.schoolenberg@telegraaf.nl.