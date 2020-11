Fransman (18) opgepakt voor mishandeling hotelgasten Zuid-Holland

Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP XTRA

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - Een 18-jarige Fransman is zondagavond aangehouden omdat hij meerdere gasten in een hotel in Nieuwerkerk aan den IJssel zou hebben mishandeld en bedreigd. Twee hotelgasten raakten gewond en moesten in het ziekenhuis worden behandeld.