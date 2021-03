LIVE | Kaag sluit de dag af, Hoekstra wil vooral zekerheid voor mensen

Volg het bezoek van Geert Wilders (PVV), Lilianne Ploumen (PvdA), Mark Rutte (VVD), Wopke Hoekstra (CDA) en Sigrid Kaag (D66) live in dit bericht.

13.45 Kaag: ’Sigrid voor Nederland’

Ⓒ De Telegraaf

13.40 Kaag sluit de dag af

D66-lijsttrekker Sigrid Kaag komt aan op de redactie. Nadat Kaag aan het einde van de zomer tot partijleider van D66 was gekroond, startte voor haar een grote inhaalrace. Jarenlang was ze minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, maar veel politieke kopstukken hadden niet of nauwelijks met haar te maken gehad.

Bekijk ook: Koningin Kaag krijgt alle kans

13.10 Ook Hoekstra aan een bakje koffie

Tijdens de koffiepauze vertelt hoofdredacteur Paul Jansen aan CDA-lijstrekker Wopke Hoekstra hoe de schermen op de redactie af te lezen zijn. Jansen wijst op de verschillen tussen vrije verhalen en premium artikelen. Hoekstra vindt het ’schitterend’. „Als abonnee kan ik natuurlijk alles lezen”, aldus de lijsttrekker.

Ⓒ De Telegraaf

13.00 Hoekstra: ’Ik ben geen fan van algeheel vuurwerkverbod’

Een totaal vuurwerkverbod is volgens Hoekstra een stap te ver. „Wel vind ik dat als je ziet hoeveel ellende het de politie bezorgt, je daar dan goed naar moet kijken.” Ook vindt hij dat regionale tradities als carbidschieten gewoon moeten kunnen.

12.50 ’De geheime kracht van Wopke’

„Wopke is innemend en vasthoudend”, dat is een quote die een ’ingewijde’ heeft gegeven en ook is meegenomen op de verkiezingspagina van Hoekstra. Hoekstra zegt geen idee te hebben wie deze ’ingewijde’ is. „Ik heb een uitstekende relatie met alle CDA-bewindslieden in het kabinet”, aldus de lijsttrekker.

12.45 Hoekstra reageert op rel over inkorten WW

Hoekstra reageert tijdens het interview in de studio op de rel over het inkorten van de WW-uitkering. „Ik wil heel graag mensen helpen die niet meer makkelijk aan een baan komen”, aldus Hoekstra. „Ik denk dat het heel goed is om meer mensen in Nederland zekerheid te geven en dus een vast contract.”

Het verkorten van de WW zal volgens de CDA-lijstrekker niet zomaar tijdens de crisis gebeuren.

12.40 Hoekstra: ’Hoekstra klaar voor de start’

Ⓒ De Telegraaf

12.35 Hoekstra komt aan op de redactie

CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra is aangekomen op de redactie. Toen Hoekstra aantrad als leider was het verkiezingsprogramma al geschreven. Hij heeft er wel enige accenten aan toegevoegd, zoals de focus op de middenklasse, die het hart vormt van zijn campagne.

Ⓒ De Telegraaf

Uit de laatste peilingen is gebleken dat het CDA twee zetels is verloren.

12.29 Rutte kiest voor ’vliegende start’

Aan het eind van het bezoek van VVD-lijsttrekker Mark Rutte wordt de laatste hand aan de VVD-versie van de krant gelegd. Drie keer het woord ’samen’ is wat teveel van het goede. Dat wordt ingekort. Verder moet Rutte kiezen tussen ’nog even volhouden’ naar de ’eindstreep’ en een ’vliegende start’. „Dat vind ik eigenlijk leuker”, aldus Rutte. „Dan doen we dat.”

De puntjes op de i van de krant. Ⓒ De Telegraaf

De vijf grote partijen maken traditiegetrouw een eigen krant in samenwerking met De Telegraaf in aanloop naar de verkiezingen.

12.10 Rutte aan de koffie: ’Dit is zo Nederlands hè’

Na het interview in de studio is Rutte aangekomen op de redactievloer. Tijd voor een koffiepauze en daarna het fotomoment.

Ⓒ De Telegraaf

12.00 Rutte over avondklok en versoepelingen

„We moeten nog beslissen wat we uiteindelijk met die avondklok gaan doen. Nederland doet het significant slechter dan Duitsland en België”, zegt Rutte over de besmettingscijfers. Op dit moment is de luxe er niet om te versoepelen. „Zodra er iets kan, zijn er twee dingen die je wil doen: ruimte voor hbo en universiteiten én de terrassen”, aldus Rutte.

Rutte verklapt ook dat het kabinet morgen (maandag) overlegt of en wanneer we weer kunnen reizen, maar hij schetst een niet heel bijzonder vrolijk beeld.

11.50 Wat u Zegt: Rutte weer als Premier

Mark Rutte heeft op zijn krantenpagina een eigen ’stelling van de dag’ gemaakt. Volgens zijn peilingen is 53 procent van de kiezers het eens met de stelling ’Mark Rutte moet door als premier’. Jeanine Hennis-Plasschaert en Klaas Dijkhoff passeren de revue.

Ⓒ De Telegraaf

11.40 Rutte: ’Samen sterker verder’

Ⓒ De Telegraaf

11.30 Rutte komt aan op de redactie

Demissionair premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte is inmiddels aangekomen op de redactie. Rutte is de enige lijsttrekker die al voor de vierde keer een verkiezingskrant maakt. In 2006 deed hij dat samen Jan Peter Balkenende (CDA) en Wouter Bos (PvdA).

De oude voorpagina’s van de verkiezingskrant. Ⓒ De Telegraaf

11.20 Ploumen over het maken van een krant

„Ik vond het heel leuk om een krant te maken. Ik denkt natuurlijk heel vaak ’als ik De Telegraaf lees dan had ik het anders opgeschreven’”, zegt Ploumen lachend.

Ⓒ SERGE LIGTENBERG

11.00 Ploumen doet een rondje over de redactie

Na het interview in de studio doet ook Ploumen een rondje over de redactie. Hoofdredacteur Paul Jansen laat Ploumen de eerdere voorpagina’s van de verkiezingskrant zien. Het is de eerste keer (sinds 2006) dat een vrouwelijke lijsttrekker afgebeeld wordt in de verkiezingskrant.

Ⓒ De Telegraaf

10.50 ’Herstelplan had er al moeten liggen’

„Dat herstelplan had er al lang moeten liggen”, zegt Ploumen over het plan van VVD-lijsttrekker Rutte om - zodra de formatie start - eerst te beginnen met een nationaal herstelplan nu de hevigheid van de coronapandemie lijkt af te nemen.

10.45 ’Ook kleinere bedrijven gaan het merken’

„Ook kleinere bedrijven gaan het merken”, moet Ploumen bekennen als ze door Wouter de Winther wordt doorgezaagd over de PvdA-plannen om de lasten van het bedrijfsleven te verzwaren. Uit de doorrekening van het PvdA-verkiezingsprogramma door het CPB bleek dat de plannen van de sociaaldemocraten een lastenverzwaring van 42 miljard betekenen voor het bedrijfsleven.

10.38 Ploumen: ’Loon naar werken’

Ⓒ De Telegraaf

10.30 Ploumen komt aan op de redactie

PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen is aangekomen op de redactie. Net als Wilders zal zij eerst plaatsnemen in de studio, waarna zij een kijkje neemt op de redactievloer.

De PvdA wisselde amper twee maanden voor de verkiezingen van partijleider toen Lodewijk Asscher opstapte om zijn rol in de toeslagenaffaire.

10.20 Wilders: ’Dit is het campagnetrucje van premier Rutte’

Het ’nationaal herstelplan’ dat premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte voorstelt, is een ’campagnetruc’. Dat zegt PVV-leider Geert Wilders bij het maken van de verkiezingskrant bij De Telegraaf.

10.15 Wilders doet een rondje over de redactie

Na het interview in de studio neemt Wilders een kijkje op de redactie. Hoofdredacteur Paul Jansen leidt de PVV-leider rond en na een kopje koffie is het tijd voor een laatste interview voor de camera.

Ⓒ De Telegraaf

10.00 Wilders heeft YouTube Premium

In een vraaggesprek met Jeroen Holtrop (Telegraaf YouTube) vertelt Wilders over zijn Premium YouTube account. Hij kijkt graag naar politieke interviews en kattenfilmpjes.

09.55 Wilders over spotprent Mark Rutte

„De krant was eigenlijk de kort om die neus uit te beelden”, zegt Wilders over de illustratie van Mark Rutte, afgebeeld als Pinocchio.

Ⓒ De Telegraaf

09.50 Wilders: ’Zorg moet nationale topprioriteit worden’

09.40 Wilders neemt plaats in de studio

PVV-leider Geert Wilders neemt plaats in de studio. Samen met presentator Pim Sedee en politiek commentator Wouter de Winther bespreekt hij zijn opvallende voorpaginakeuze voor de verkiezingskrant van De Telegraaf.

Geert Wilders in de studio. Ⓒ De Telegraaf

09.30 Wilders komt aan op de redactie

Geert Wilders samen met hoofdredacteur Paul Jansen. Ⓒ Serge Ligtenberg

08.05 Zo wordt de verkiezingskrant gemaakt

Maandag verschijnt de traditionele verkiezingskrant van De Telegraaf. In deze video krijg je een exclusief kijkje achter de schermen.