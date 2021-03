LIVE | Mark Rutte in de studio: ’Je probeert iedere keer te vernieuwen’

Volg het bezoek van Geert Wilders (PVV), Lilianne Ploumen (PvdA), Mark Rutte (VVD), Wopke Hoekstra (CDA) en Sigrid Kaag (D66) live in dit bericht.

11.40 Rutte: ’Samen sterker verder’

Ⓒ De Telegraaf

11.30 Rutte komt aan op de redactie

Demissionair premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte is inmiddels aangekomen op de redactie. Rutte is de enige lijsttrekker die al voor de vierde keer een verkiezingskrant maakt. In 2006 deed hij dat samen Jan Peter Balkenende (CDA) en Wouter Bos (PvdA).

De oude voorpagina’s van de verkiezingskrant. Ⓒ De Telegraaf

11.20 Ploumen over het maken van een krant

„Ik vond het heel leuk om een krant te maken. Ik denkt natuurlijk heel vaak ’als ik De Telegraaf lees dan had ik het anders opgeschreven’”, zegt Ploumen lachend.

11.00 Ploumen doet een rondje over de redactie

Na het interview in de studio doet ook Ploumen een rondje over de redactie. Hoofdredacteur Paul Jansen laat Ploumen de eerdere voorpagina’s van de verkiezingskrant zien. Het is de eerste keer (sinds 2006) dat een vrouwelijke lijsttrekker afgebeeld wordt in de verkiezingskrant.

Ⓒ De Telegraaf

10.50 ’Herstelplan had er al moeten liggen’

„Dat herstelplan had er al lang moeten liggen”, zegt Ploumen over het plan van VVD-lijsttrekker Rutte om - zodra de formatie start - eerst te beginnen met een nationaal herstelplan nu de hevigheid van de coronapandemie lijkt af te nemen.

10.45 ’Ook kleinere bedrijven gaan het merken’

„Ook kleinere bedrijven gaan het merken”, moet Ploumen bekennen als ze door Wouter de Winther wordt doorgezaagd over de PvdA-plannen om de lasten van het bedrijfsleven te verzwaren. Uit de doorrekening van het PvdA-verkiezingsprogramma door het CPB bleek dat de plannen van de sociaaldemocraten een lastenverzwaring van 42 miljard betekenen voor het bedrijfsleven

10.38 Ploumen: ’Loon naar werken’

Ⓒ De Telegraaf

10.30 Ploumen komt aan op de redactie

PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen is aangekomen op de redactie. Net als Wilders zal zij eerst plaatsnemen in de studio, waarna zij een kijkje neemt op de redactievloer.

De PvdA wisselde amper twee maanden voor de verkiezingen van partijleider toen Lodewijk Asscher opstapte om zijn rol in de toeslagenaffaire.

10.20 Wilders: ’Dit is het campagnetrucje van premier Rutte’

Het ’nationaal herstelplan’ dat premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte voorstelt, is een ’campagnetruc’. Dat zegt PVV-leider Geert Wilders bij het maken van de verkiezingskrant bij De Telegraaf.

10.15 Wilders doet een rondje over de redactie

Na het interview in de studio neemt Wilders een kijkje op de redactie. Hoofdredacteur Paul Jansen leidt de PVV-leider rond en na een kopje koffie is het tijd voor een laatste interview voor de camera.

Ⓒ De Telegraaf

10.00 Wilders heeft YouTube Premium

In een vraaggesprek met Jeroen Holtrop (Telegraaf YouTube) vertelt Wilders over zijn Premium YouTube account. Hij kijkt graag naar politieke interviews en kattenfilmpjes.

09.55 Wilders over spotprent Mark Rutte

„De krant was eigenlijk de kort om die neus uit te beelden”, zegt Wilders over de illustratie van Mark Rutte, afgebeeld als Pinocchio.

Ⓒ De Telegraaf

09.50 Wilders: ’Zorg moet nationale topprioriteit worden’

09.40 Wilders neemt plaats in de studio

PVV-leider Geert Wilders neemt plaats in de studio. Samen met presentator Pim Sedee en politiek commentator Wouter de Winther bespreekt hij zijn opvallende voorpaginakeuze voor de verkiezingskrant van De Telegraaf.

Geert Wilders in de studio. Ⓒ De Telegraaf

09.30 Wilders komt aan op de redactie

Geert Wilders samen met hoofdredacteur Paul Jansen. Ⓒ Serge Ligtenberg

08.05 Zo wordt de verkiezingskrant gemaakt

Maandag verschijnt de traditionele verkiezingskrant van De Telegraaf. In deze video krijg je een exclusief kijkje achter de schermen.