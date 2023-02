VVD Amsterdam: ’grotestedenbonus’ van 1000 euro voor vuilnisman

De staking van een week duurde uiteindelijk maar twee dagen, toch was het vrijwel direct een grote bende in de stad. Het liet zien hoe belangrijk het harde werk van vuilnismannen en reinigers is.

VVD-fractievoorzitter Claire Martens is blij dat de stakers hun loonsverhoging krijgen. En ze is onder de indruk van hoe voortvarend zij direct weer de stad opruimen. „De beloning was de eerste stap, we moeten nu wel doorpakken”, zegt ze.

Samen met partijgenoot Kune Burgers presenteert Martens een initiatiefvoorstel voor een schoner Amsterdam. „De stad is structureel vies en smerig”, zegt ze. „Dat ligt niet aan de afvalmedewerkers, maar omdat we nooit voldoende reinigers hebben. We zullen moeten opschalen en ook in het weekend rijden.”

Duizend euro

De VVD oppert een ’grotestedenbonus’ voor afvalmedewerkers. „Duizend euro per jaar, net zoals de bonus voor leraren”, zegt Martens. Om dit te betalen, wil de partij bezuinigen op bovenwettelijke taken. Of liever gezegd: ’hobbyprojecten’. Dingen die de gemeente doet zonder dat het hoeft.

„Daarbij valt te denken aan de stadsdeelpanels, buurtbudgetten of de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers”, zegt Martens. „We vergaderen uren over zaken waaraan niemand wat heeft, maar hebben het nooit over speeltuinen die vol glasscherven liggen.”

Snijden

Om honderd extra afvalmedewerkers aan te nemen, wil de VVD snijden in het ambtelijke apparaat. „Te denken valt aan bestuursadviseurs, communicatiemedewerkers of beleidsmedewerkers.” Want daarvan heeft de stad er al bovengemiddeld veel.

Verder stellen Martens en Burgers voor om ondernemers te stimuleren zelf hun omgeving schoon te houden en willen zij een nieuwe aanpak bij het schoonmaken. Namelijk door direct te reinigen als het afval is opgehaald. „Nu ligt de straat dan nog bezaaid met glas”, zegt Martens.

Speerpunt

Meer geld voor een schone stad is een belangrijk speerpunt van de Amsterdamse VVD. Burgers wil dat dit veel meer prioriteit krijgt. „Op het moment dat het geld tegen de plinten klotst, kun je je veroorloven bovennoodzakelijke projecten op te pakken. Maar de kerntaken verzaken we de laatste jaren”, zegt hij.

Dat de vuilnismannen inmiddels hun looneis ingewilligd kregen, doet niet af aan de ’grotestedenbonus’ van de VVD. „De staking was een heel duidelijk signaal dat de beloning onvoldoende was. Met deze bonus hopen we zowel waardering te tonen als nieuwe reinigers aan te trekken”, aldus Martens.