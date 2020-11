Hulp voor 3000 Rotterdamse gedupeerden toeslagenaffaire

Rotterdam telt naar schatting 3000 gezinnen die de dupe zijn geworden van de kinderopvangtoeslagaffaire. Zo’n 1100 van hen hebben zich inmiddels bij de Belastingdienst gemeld de afgelopen periode, laat de gemeente Rotterdam vrijdag weten. Om het vertrouwen in de overheid te herstellen kijkt de gemeentelijke ombudsman samen met de ouders waar de nood het hoogst is. De gemeente helpt hen met bijvoorbeeld een gezinscoach of schuldhulp.

Wethouder Michiel Grauss (Armoedebestrijding en Schuldenaanpak): „De hulp moet er snel komen want deze mensen en hun kinderen hebben al te lang zelf met hun problemen geworsteld. Naast schuldhulp kan het gaan om medische en psychische behandelingen door de jarenlange stress, maar ook de aanschaf van schoolspullen, meubels of fietsen voor de kinderen.”

Duizenden ouders in Nederland moesten door een uit de hand gelopen fraudejacht van de Belastingdienst jarenlang ten onrechte kinderopvangtoeslag terugbetalen. Hierdoor raakten ze in de schulden, verloren ze hun baan of huis of werden ze soms ziek. Omdat de compensatie van de Belastingdienst aan gedupeerde ouders niet altijd voldoende is, sloot staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) in september een principeakkoord met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor gemeentelijke hulp.