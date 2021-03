Friese school kampt met hack van eigen leerlingen: ’Dit is geen grap meer’

De school in Leeuwarden, waar zo’n 1500 havo en vwo-leerlingen op zitten, had door de aanvallen ruim een week last van haperend internet. Dat kwam de kwaliteit van de veelal onlinelessen niet ten goede.

Van twee leerlingen is volgens de school inmiddels bekend dat zij achter de aanvallen zitten. Maar toen zij daarmee stopten, was het probleem nog niet opgelost. Daarom vermoedt de school dat er nog meer „grapjassen” achter de ddos-aanvallen zitten, zegt locatiedirecteur Freek Polter. Hij noemt de acties „een ernstig feit waarmee 1500 leerlingen en 150 personeelsleden worden benadeeld”, en overweegt zware sancties tegen de leerlingen. De daders deden het uit verveling, vermoedt Polter. „Maar deze grap gaat over de grens van een kwajongensstreek.”

Verder is Polter „niet blij” met het gemak waarmee zijn leerlingen de schoolsystemen konden platleggen. „Hoe dat heeft kunnen gebeuren, moeten we onderzoeken.”