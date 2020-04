Reddingsvlucht KLM terug op Schiphol: ’Nu twee weken thuis in quarantaine’

Toestellen van KLM staan geparkeerd op Schiphol. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De Nederlandse backpacker Mart Revenberg (23) is zondagochtend samen met andere Nederlanders vanuit Kuala Lumpur met KLM veilig op Schiphol aangekomen. Hij arriveerde zaterdagavond vanuit het Australische Melbourne met een Maleisische reddingsvlucht in Kuala Lumpur en stapte daar over op het klaarstaande KLM-toestel.