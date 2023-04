’Shcool’: routineklusje met wegmarkering gaat mis in Swansea

Door Onze redactie

Swansea - Het zou een routineklusje moeten zijn: even op het wegdek aangeven dat er een school naast de weg staat. Simpel even ’school’ neerkalken en klaar. Maar in het Britse Swansea ging het toch mis en stond er opeens ’shcool’ naast de school.