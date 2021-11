Gezaghebber Bonaire doet aangifte wegens doodsbedreiging

Rijna zegt in een reactie dat het bedreigen van personen, of ze nu burger of bestuurder zijn, nooit getolereerd mag worden. Hij raadt de bedreigde politici aan om ook aangifte te doen. De gezaghebber roept de bevolking op om „als samenleving afstand te nemen van grensoverschrijdende uitingen op sociale media en dan bedoel ik ook beledigende en/of kwetsende berichten.”

Dertig uur

De zaak staat niet op zichzelf. Op Curaçao heeft minister-president Gilmar ’Pik’ Pisas vorige maand aangifte gedaan nadat hij, en ook epidemioloog Izzy Gerstenbluth, via een voice message met de dood waren bedreigd. Dit gebeurde naar aanleiding van het coronabeleid van de regering. Een 62-jarige man is hiervoor op 19 oktober aangehouden.

Op Aruba is minister-president Evelyn Wever-Croes de laatste jaren vaker bedreigd. Vorig jaar oktober werd ze nog enige tijd extra beveiligd na aanhoudende bedreigingen. Vorige week kregen twee mannen een taakstraf van dertig uur opgelegd, nadat ze via Facebook bedreigingen hadden geuit tegen Wever-Croes in verband met de coronacrisis.