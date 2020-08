Poetin waarschuwt Merkel, Macron en Michel

Volgens de Kremlinleider, die eerder verklaarde de door protesten en stakingen belaagde Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko militair te hulp te komen als het land van buitenaf wordt bedreigd, is inmenging van Europa in de binnenlandse aangelegenheden van Wit-Rusland ronduit „onacceptabel.”

Met de opstanden in Georgië in 2003 en die op de Maidan in Kiev in 2014 in het geheugen, revoluties die waren gericht op aansluiting bij de Europese Unie en de NAVO, beseft Brussel dat het ditmaal diplomatiek op eieren moet lopen. Hoewel oppositieleider Svetlana Tichanovskkaja heeft verklaard snel de macht in Wit-Rusland te willen overnemen om nieuwe, eerlijke verkiezingen uit te schrijven, zit de 65-jarige potentaat Loekasjenko nog altijd in het zadel.

Merkel vertelde Poetin dat Wit-Rusland een dialoog moet beginnen met de oppositie en alle politieke gevangenen vrijlaten. De revolte in Wit-Rusland is niet tegen Rusland gericht, noch pro-Europees. Op de achtergrond zou het team van Tichanovskaja bezig zijn Poetin de garanties te geven dat alle bestaande verdragen en relaties met Moskou in de toekomst zullen worden gerespecteerd.

’Coördinatieraad’

Tichanovskkaja heeft overigens een coördinatieraad gelanceerd om een machtsoverdracht te vergemakkelijken. Die zou later op dinsdag voor het eerst bijeenkomen in Minsk. „We zien het ondubbelzinnig: het is een poging om de macht te grijpen”, reageerde Loekasjenko. Hij voegde eraan toe dat hij maatregelen zou nemen tegen degenen die zich bij de raad aansluiten. „We hebben genoeg van dergelijke maatregelen om sommige heethoofden af te koelen.”