China kan bijna eigen agenten naar Hongkong sturen

Ook nu al grijpen de ordediensten vaak hard in bij protesten, maar dat zijn wel de agenten van Hongkong zelf. Ⓒ AFP

PEKING - Het Chinese parlement, het Nationaal Volkscongres (NPC), stemt over een wetsvoorstel om in Hongkong met eigen agenten in te grijpen. Het plan wordt vrijwel zeker aangenomen. Het leidt tot felle protesten, omdat Peking de anti-Chinese oppositie in Hongkong in het vizier zou hebben en de autonomie van Hongkong zo ondermijnt.