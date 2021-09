Keniaanse rechter verdacht van medeplichtigheid moord Tob Cohen

De documenten wijzen rechter Sankale Ole K. aan als medeplichtige van de lugubere moord. Het lichaam van de voormalig topman van Philips werd, twee maanden nadat hij was vermist, gevonden in een watertank in zijn villatuin in hoofdstad Nairobi.

De magistraat zou vlakbij de plaats delict zijn geweest in de nacht dat de executie werd gepleegd, nadat er een complot was gesmeed met een zakenman en met Sarah W., de vrouw van Tob Cohen die nog steeds hoofdverdachte is. Het proces tegen haar is uitgesteld, de vrouw is al langere tijd op vrije voeten.

Geheime relatie

De raadsheer had een geheime seksuele relatie met W. en gezamenlijk probeerden ze niet alleen bewijsmateriaal te vernietigen, maar ook waardevolle bezittingen van de rijke Nederlander via frauduleuze handelingen in handen te krijgen.

Het is onduidelijk wanneer het proces – al enkele malen uitgesteld, ook vanwege de coronapandemie – wordt hervat.