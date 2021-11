Koe komt vast te zitten op waterglijbaan en ontkomt aan slachthuis

Het opmerkelijke voorval vond begin deze maand plaats in een resort in het plaatsje Nova Granada. De koe was ontsnapt uit een boerderij en naar het nabijgelegen resort gewandeld. Daar aangekomen is de koe via een trap op een waterglijbaan terecht gekomen. Op beelden is te zien dat de koe rustig naar beneden loopt. Het dier is uiteindelijk door medewerkers van de boerderij van de glijbaan geholpen.

Het verhaal krijgt volgens The Sun een vrolijk staartje. Het dier zou eigenlijk worden geslacht, maar daar ziet zijn eigenaar nu van af. Het dier heeft de naam Tobogã gekregen, Portugees voor glijbaan.