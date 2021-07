Daling in aantal besmettingen, wel weer meer ziekenhuisopnames

Er is een persoon overleden. Zaterdag waren er nul sterfgevallen gemeld. Wanneer een coronapatiënt sterft, kan het even duren voordat dat sterfgeval is geregistreerd.

De meeste positieve uitslagen kwamen uit Amsterdam-Amstelland (1229) en Rotterdam-Rijnmond (1106). In de hoofdstad Amsterdam zijn 1022 positieve tests gemeld, gevolgd door Rotterdam, met 662.

Sinds het begin van de uitbraak zijn er 1.799.527 positieve tests gemeld. Het RIVM heeft in totaal 17.797 sterfgevallen als gevolg van corona bevestigd

Patiënten in ziekenhuizen weer gestegen

Opnieuw is het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen gestegen. In totaal liggen er nu 311 mensen met corona in het ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de verpleegafdelingen kwamen er het afgelopen etmaal 42 patiënten bij en op de ic twee.

Zaterdag lagen er 284 coronapatiënten in de ziekenhuizen, vrijdag 265 en donderdag 230. Omdat het aantal positieve tests de laatste tijd, ondanks de lichte daling van vandaag, hard stijgt, verwacht het LCPS dat het de komende tijd drukker wordt op de ic’s en op de verpleegafdelingen. Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, Ernst Kuipers, zei eerder deze week dat hij er rekening mee houdt dat het totale aantal opgenomen coronapatiënten zal stijgen tot circa 800.