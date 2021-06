’Ontkenning Holocaust moet strafbaar worden’

EK voetbal

Geen afvaardiging Nederlandse regering naar Oranje in Boedapest

Er zal geen bewindsman of lid van het Koninklijk Huis zondag aanwezig zijn bij de wedstrijd van Oranje in Boedapest. Dat zei demissionair premier Mark Rutte dinsdag in de Tweede Kamer. Het heeft volgens hem niets te maken met de antihomowet die in Hongarije is aangenomen.