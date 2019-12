Fietser komt om door botsing met trein in Amersfoort

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Harold Versteeg

AMERSFOORT - Een fietser is woensdagmiddag om het leven gekomen door een botsing met een passerende trein in Amersfoort. Het ongeval gebeurde op de spoorwegovergang bij de Barchman Wuytierslaan. Onduidelijk is hoe het heeft kunnen gebeuren.