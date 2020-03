Sluiting jeugdzorginstelling Hoenderloo Groep is definitief

De Hoenderloo Groep biedt specialistische zorg voor kinderen met complexe problemen. In de vestigingen zitten in totaal ongeveer 160 kinderen. Het is de bedoeling dat de vestigingen in augustus dichtgaan, aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Pluryn meldde woensdag dat er de komende tijd 80 tot 90 nieuwe plekken voor open en gesloten jeugdzorg op andere locaties van de zorgorganisatie worden geopend. „Met alle ouders lopen momenteel besprekingen over de mogelijkheden voor vervolgzorg”, aldus Pluryn.