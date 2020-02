’Zelden zo’n links kabinet meegemaakt’

Syp Wynia: „Ineens moest Nederland klimaatkoploper worden, zonder dat daarover ooit een debat was gevoerd.” Ⓒ RENE bouwman

De immigratie van niet-westerse allochtonen kost Nederland veel geld. Inmiddels zo’n 12 miljard euro per jaar, berekende publicist Syp Wynia ooit. „Dat zijn natuurlijk onwelkome cijfers.” Wynia grossiert in ongemakkelijke waarheden, die hij bundelde in zijn nieuwe boek Tegen de onzin.