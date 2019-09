Burgemeester Rio mag zoenende striphelden verbieden

Ⓒ The Young Avengers

RIO DE JANEIRO - Een stripboek van Marvel is binnen de kortste keren uitverkocht op een boekenmarkt in Rio de Janeiro. In het stripboek ’The Young Avengers’ zoenen de mannelijke superhelden Wiccan en Hulkling met elkaar. Zaterdag bepaalde een rechter dat de burgemeester van de Braziliaanse stad boeken waar lhbt-inhoud in voorkomt in beslag mag nemen.