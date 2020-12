Reisadvies voor Curaçao verzwaard van geel naar oranje

Daarmee gaat er een streep door een van de laatste zonnige vakantiebestemmingen. De maatregel wordt genomen vanwege het toenemend aantal besmettingen op het eiland.

Eind oktober ontstond juist een run op vliegtickets naar Curaçao, nadat premier Rutte tijdens zijn persconferentie had aangekondigd dat het negatieve reisadvies naar het buitenland niet zou gelden voor het Caribisch deel van het koninkrijk, behalve de eilanden die al op ’oranje’ stonden. Alleen Aruba, Bonaire en Sint Maarten staan op dit moment op ’geel’.

Bent u op Curaçao of had u een vakantie in de planning staan? Neem dan contact op met Paul Eldering via [email protected]