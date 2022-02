’Tsaar Poetin heeft lak aan hele wereld’

Binnenland

Rutte: reactie op Russische inval zal heel stevig zijn

Premier Rutte kondigt stevige sancties aan tegen Rusland. „Dit kan niet zonder gevolgen blijven”, zei Rutte voorafgaand aan overleg met de meest betrokken ministers. „Hiervoor is een land en een persoon verantwoordelijk. Dat land is Rusland, die persoon is Vladimir Poetin.”