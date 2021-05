’Nederlands superjacht van Bezos à $500 miljoen geen uitzondering’

En opvallend: het jacht is van Nederlandse makelarij, komt van het bedrijf Oceanco en is zo groot (127 meter lang) dat het een eigen ’mini-jacht’ erbij heeft, net als drie masten en een helikopterdek. Het zou gaan om het grootste zeiljacht ooit gebouwd in Nederland. Over twee maanden moet het af zijn.

Volgens The Independent toont het jacht aan hoe ver afgedreven miljonairs als Bezos zijn van gewone burgers. De prijs van het jacht, ruim 500 miljoen dollar, is namelijk voor meneer Bezos een spreekwoordelijke stuiver, met een vermogen van 191 miljard.

Tijdens de coronapandemie heeft Bezos een reuzensprong gemaakt qua vermogen, net als andere miljardairs trouwens. Hij verdiende volgens Bloomberg 75 miljard (!) euro in het rampjaar.

In totaal hebben Amerikaanse miljardairs hun vermogen met 1,1 biljoen verhoogd tijdens de pandemie. Ze zijn 40 procent rijker geworden, volgens het Institute for Policy Studies and Americans for Tax fairness. Jachtbouwers zeggen tegen The Independent dat ze volledig volgeboekt zijn en dat de vraag naar superjachten is geëxplodeerd.