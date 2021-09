Amerikaanse legerhelikopter stort neer voor de kust van San Diego

San Diego - Een helikopter van de Amerikaanse marine is dinsdag neergestort voor de kust van San Diego, aan de westkust van de Verenigde Staten (VS). Er is een reddingsoperatie gestart, meldt de Amerikaanse marine. Eén bemanningslid is gered, naar vijf anderen wordt nog gezocht.