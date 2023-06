Premium Het beste van De Telegraaf

Luchtvaart-expo geeft kijkje in de toekomst: Gaan we straks gestapeld de lucht in?

Door Koen Nederhof

Clara Soto demonstreert de nieuwe ’stapelstoel’ Ⓒ De Telegraaf

Amsterdam - Op de Aircraft Interiors Expo in Hamburg tonen honderden bedrijven wat zij op het gebied van luchtvaart in huis hebben. Het zou zo maar kunnen zijn dat we over een jaar of tien in stapelstoelen de wereld over vliegen. ’Je moet niet denken in wat niet kan.’