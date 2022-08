Opnieuw explosie plantsoen Amsterdam: ’Het is onduidelijk of het tegen een pand was gericht’

Amsterdam - Er is opnieuw een explosief afgegaan op het Kleine-Gartmanplantsoen in het centrum van Amsterdam, vlakbij het Leidseplein. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van AT5. De explosie gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag even na 4.00 uur. Het gebied werd na de explosie tijdelijk afgezet. Er raakte niemand gewond.