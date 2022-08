Opnieuw explosief afgegaan op plantsoen bij Leidseplein in Amsterdam

Deze week was in de nacht van zondag op maandag ook al een ontploffing op het plantsoen. Toen raakten de voordeur en portiek van Café in the City zwaar beschadigd.

Volgens een politiewoordvoerder is het nog niet duidelijk of de twee explosies met elkaar te maken hebben. „Deze keer was de explosie op straat, voor een andere horecagelegenheid. Dus niet bij dezelfde horecagelegenheid van een paar dagen geleden.” Het is niet duidelijk hoe groot de schade is.

Omdat het ’s nachts nog erg druk was in de buurt van het Leidseplein zijn veel mensen getuige geweest van het incident. De politie heeft een aantal getuigen gesproken, die zeker één persoon hebben zien wegrennen. Er is vooralsnog niemand aangehouden.