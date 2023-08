OM start dna-verwantschapsonderzoek naar identiteit Heulmeisje

Het stoffelijk overschot van het Heulmeisje werd in 1976 gevonden bij voormalig parkeerplaats De Heul langs de A12 in Maarsbergen in Utrecht. Haar lichaam was verstopt onder aarde en takken. Het ging om een vermoedelijk jonge vrouw die uit Duitsland kwam. Volgens het OM is de strafrechtelijke vervolging van de onbekende dader niet meer mogelijk omdat de zaak is verjaard.

Een eerder onderzoek in de databank van vermiste personen leverde niks op. In het nieuwe onderzoek worden geen personen opgeroepen, maar wordt het dna vergeleken met dna-profielen uit de bestaande databank, zegt een woordvoerder van het OM. De rechter-commissaris heeft begin juli het verzoek van het OM voor het onderzoek al goedgekeurd.

Wanneer er meer duidelijkheid komt is nog niet bekend. „Afhankelijk van de resultaten van het verwantschapsonderzoek in de dna-databank voor strafzaken worden er wellicht nieuwe onderzoekshandelingen verricht”, zegt de woordvoerder tegen RTV Utrecht. „Pas als dit hele traject is afgerond en duidelijk is of dit heeft geleid tot het identificeren van het Heulmeisje, zullen we hierover met nieuwe informatie naar buiten komen.”

Afkomst

De politie weet dankzij voortschrijdende opsporingstechnieken door de jaren heen wel meer duidelijk te krijgen over haar afkomst. Het Heulmeisje komt waarschijnlijk uit toenmalig West-Duitsland, meer precies uit het Ruhrgebied. Ook blijkt ze niet zoals de recherche in eerste instantie denkt achttien, maar eerder twaalf tot vijftien jaar oud te zijn. Het lukt een dna-profiel van haar te maken.