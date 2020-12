Zoekactie in water naar bestuurder en bijrijder scooter

Entertainment

Bentley Ron Brandsteder zwaar beschadigd na crash

Het had weinig gescheeld of het was voor Ron Brandsteder (70) een allesbehalve ’gelukkig kerstfeest’ geworden. De radiopresentator werd donderdagmiddag aangereden in Breukeleveen, niet ver van zijn woning. En hoewel Brandsteder zelf ongedeerd bleef, raakte zijn Bentley wel zwaar beschadigd.