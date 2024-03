Konijn stopt vluchtende Nederlandse plofkrakers in Duitsland

Twee arrestaties na ongeluk met vluchtauto in Beieren

KONRADSREUTH - Twee Nederlanders zijn aangehouden in het Duitse Beieren na enkele plofkraken in het gebied. Onze landgenoten wordt onder andere poging tot moord ten laste gelegd in Duitsland omdat een gezin dat vlak naast het getroffen bankfiliaal woonde halsoverkop moest worden geëvacueerd.

© Google Street View De locatie van de door de Nederlanders opgeblazen bankautomaat, waaruit blijkt dat deze dicht bij enkele woningen ligt.