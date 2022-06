Parachutist stort neer in woonwijk Loosdrecht: zwaargewond naar ziekenhuis

De parachutist landde in een plantsoen naast de bibliotheek. Ambulancepersoneel heeft hem behandeld en later met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De woonwijk ligt naast Skydive Hilversum, waar de man in opleiding was. ,,Het is een leerling die zo’n tien keer heeft gesprongen”, zegt Edwin de Kok, chef-instructeur bij de club. ,,Vermoedelijk heeft hij iets verrekt of gebroken bij de sprong. Hij wist zich nog een beetje te redden, maar het belette hem om te sturen.”

Het komt zelden voor dat een parachutist geblesseerd raakt tijdens de sprong. Wat er precies is gebeurd, weet De Kok nog niet. ,,We hebben hem nog niet gesproken. Het is in ieder geval erg vervelend. Dit zijn dingen die je liever niet ziet gebeuren.”