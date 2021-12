Buitenlandse media: Nederland in nood, keiharde lockdown

Bild benadrukt dat Nederland in vergelijking met andere landen achterloopt met de boostervaccinaties. De krant wijst ook op de bezorgdheid bij de autoriteiten over nieuwe coronarellen.

Engeland

Het trage tempo van onze boostercampagne keert ook terug in de berichtgeving van het Britse Daily Mail. ,,Hoewel het aantal nieuwe Covid-besmettingen daalde sinds Nederland vorige maand de maatregelen aanscherpte, hebben nog maar anderhalf miljoen mensen een boosterprik ontvangen nadat het als een van de laatste landen binnen Europa met boosteren begon”, schrijft de grootste krant van het Verenigd Koninkrijk.

De Britse omroep BBC meldt dat het om de strengste maatregelen gaat die tot nu toe wegens omicron zijn afgekondigd. De aankondiging van de strenge lockdown is „met ongeloof en ontzetting” ontvangen, weet BBC News verder.

België

,,Nederland krijgt bikkelharde lockdown voor Kerstmis”, schrijft de Belgische krant Het Nieuwsblad. ,,Remmen zij te hard of zijn wij te naïef?”, vroeg de krant zich eerder op de dag af. Viroloog Marc Van Ranst ziet drie redenen waarom Nederland nu keihard moet ingrijpen. ,,Hun boosterprikcampagne stelt voorlopig nog niks voor, terwijl bij ons grosso modo alle risicogroepen al gevaccineerd zijn. Bovendien hebben wij 14 ic-bedden per 100.000 inwoners, terwijl dat er in Nederland slechts 7 zijn. Daar moet je natuurlijk je beleid op afstemmen. En tot slot rukt omicron er ook wat sneller op: 14% van de besmettingen zijn daar al met die variant, terwijl het bij ons nu nog 10% is.”

Amerika

„Nederland, normaliter een goed georganiseerd land, heeft meer dan veel andere rijke landen moeite gehad om het virus onder controle te krijgen”, luidt het commentaar van de The New York Times, een Amerikaans dagblad. „Ook de boostercampagne van Nederland is langzaam op gang gekomen”.