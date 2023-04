Kabinet beslist pas na de zomer over energiesteun na 2023

Het huidige prijsplafond voor stroom en gas voor alle huishoudens tot een bepaald verbruik, geldt alleen voor dit jaar. Vanaf volgend jaar wil het kabinet alleen mensen helpen met hun energierekening die dat echt nodig hebben. Hoe die gerichte steun er precies uit komt te zien, is dus nog niet duidelijk.

Koopkrachtplaatjes

Het kabinet wil eerst afwachten hoe de koopkrachtplaatjes van het Centraal Planbureau (CPB) er in augustus uitzien. Er is dan nog genoeg tijd om bijvoorbeeld aanpassingen te doen aan bestaande koopkrachtinstrumenten, zoals toeslagen of heffingskortingen in de inkomstenbelasting.

Andere maatregelen die het kabinet overweegt vergen wel meer voorbereiding, bijvoorbeeld in de vorm van wetswijzigingen. Dat werk wordt „uit voorzorg” alvast in gang gezet. Zo wordt ervoor gezorgd dat het technisch mogelijk is om per 1 januari aanpassingen te doen in de energiebelasting.

Eerder kondigde het kabinet al aan 300 miljoen euro vrij te maken voor verduurzaming van woningen, zodat mensen hun energierekening blijvend kunnen verlagen. Daarnaast wordt onder meer gedacht aan een nieuwe energietoeslag of aan gerichte ondersteuning voor huurders in een slecht geïsoleerd huis.