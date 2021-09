107-jarige Japanse zussen zijn oudste eeneiige tweeling ooit

Familieleden zeggen dat de vrouwen regelmatig grapjes maakten over het worden van de oudste tweeling ter wereld, maar nooit hadden verwacht dat het ze zou lukken. De vorige recordhouders kwamen eveneens uit Japan. Kin Narita en Gin Kanie werden 107 jaar en 175 dagen oud voordat Narita in 2000 kwam te overlijden. Kanie overleed een jaar later.

De nieuwe recordhouders vieren over anderhalve maand hun 108e verjaardag. Ze werden op 5 november 1913 geboren op het eiland Shodoshima in het westen van Japan. Ze werden na de lagere school uit elkaar gehaald. Kodama werd als dienstmeisje naar het zuidwestelijke eiland Kyushu gestuurd, terwijl haar zus thuisbleef.

Verzorgingstehuizen

De zussen zagen elkaar vanwege de afstand, ruim 300 kilometer, jaren alleen op bruiloften en begrafenissen. Toen ze ongeveer zeventig jaar waren verbeterde het contact. De zussen wonen momenteel in verschillende verzorgingstehuizen. Vanwege de coronapandemie kregen ze de certificaten van het Guinness Book of World Records opgestuurd.

Japan heeft een sterk vergrijsde bevolking en meerdere leeftijdsrecords op zijn naam staan. Ook de oudste persoon ter wereld woont in het Aziatische land. Dat is Kane Tanaka. Zij is 118.