Arts probeert röntgenfoto Bataclan-overlevende te verkopen

De medisch specialist bood de foto aan op een online marktplaats. Hij vroeg er minstens 2446 euro voor. De advertentie is inmiddels ingetrokken. Het gaat om een foto van de onderarm van de vrouw met daarin een kogel. De chirurg had geen toestemming gevraagd voor de verkoop. Hij had persoonlijke details van de vrouw toegevoegd, zoals dat zij haar vriend verloor tijdens de aanslag in 2015.

Disciplinaire maatregelen

Volgens de advocaat van de vrouw belde de orthopeed zondag met het slachtoffer over het voorval. Hij zou zich niet hebben verontschuldigd, maar alleen hebben uitgelegd waarom hij de verkooppoging deed. De chirurg riskeert nu ook disciplinaire maatregelen.

Terroristen vielen op 13 november 2015 met bomvesten en wapens de Bataclan, cafés, restaurants en het voetbalstadion Stade de France aan. In totaal kwamen 130 mensen om het leven.