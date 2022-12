Rechter in bodemprocedure: uitstel gezinshereniging onwettig

„De rechtbank is van oordeel dat de nieuwe regeling van het kabinet in strijd is met de Nederlandse vreemdelingenwet, de Gezinsherenigingsrichtlijn, het Europese verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, het Handvest van grondrechten van de Europese Unie en het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind.” De rechter oordeelt dat „aan de gezinsleden van de man een machtiging tot voorlopig verblijf worden verstrekt.”

De voorzieningenrechter in Haarlem oordeelde op 5 december in de zaak van een Syrische vrouw ook al dat een wettelijke basis ontbrak voor de nareisbeperking. Haar zes gezinsleden moesten van de rechter meteen worden toegelaten in Nederland. Zij hoefden niet eerst een half jaar te wachten.

Afgelopen augustus besloot het kabinet voor statushouders voor wie nog geen huisvesting was gezinshereniging met een half jaar uit te stellen om de druk op de asielopvang te verlichten. Het was een belangrijk onderdeel van de asieldeal, waarbij tegenover de aangekondigde spreidingswet voor asielopvang maatregelen stonden om de instroom te verlagen. Na de eerste uitspraak zei staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) de maatregel voorlopig overeind te houden.

Aanhanger Gülen-beweging

In de bodemprocedure gaat het om een Turkse man, vermeend aanhanger van de Gülen-beweging, die in januari vorig jaar een verblijfsvergunning kreeg. Zijn gezinsleden zouden volgens de nareisbeperking pas op 11 mei volgend jaar naar Nederland kunnen komen. Daar zet de rechter nu een streep door; ze mogen meteen komen.

In een eerste reactie geeft Van der Burg zijn verlies nog niet toe; hij moet de uitspraak nog ’bestuderen’. „De nareismaatregel maakt deel uit van een breder pakket om te zorgen voor oplossingen voor de opvang van asielzoekers.” Hij noemde het uitstellen van gezinshereniging eerder een ’pijnlijke maatregel’. De maatregel zou anderhalf jaar van kracht zijn, met de gedachte dat tegen die tijd de druk op de opvang wel zou zijn verminderd.

Structurele opvangplekken

Nu moet de bewindsman eerder dan gedacht bakzeil halen en is een belangrijk deel van zijn plan om de instroom te verminderen mislukt. „De druk is nog steeds hoog”, laat Van der Burg weten. „Er wordt nog steeds hard gewerkt aan meer structurele opvangplekken.” Twee weken geleden kreeg de staat ook al twee keer ongelijk toen twee minderjarige asielzoekers het uitstel van gezinshereniging aanvochten.