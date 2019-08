Vuurwerkshow gaat mis, 13 gewonden

Volgens de burgemeester van de plaats explodeerde een van de mortieren van waaruit de vuurpijlen werden afgevuurd waardoor een raket in het publiek terecht kwam. Op beelden die bezoekers maakten is het incident te zien. In totaal waren zo’n 80.000 mensen getuige van het vuurwerk.

