WHO noemt Zuid-Amerika nieuw epicentrum coronavirus

„In zekere zin is Zuid-Amerika het nieuwe epicentrum van de ziekte geworden”, zei hij. Ryan maakt zich vooral zorgen om Brazilië, dat het malariamedicijn hydroxychloroquine grootschalig wil gebruiken in de strijd tegen het coronavirus. Vrijdag wees nieuw onderzoek erop dat het medicijn alleen maar extra gevaren met zich meebrengt en niet werkt tegen het virus.

Afrika is volgens de WHO het minst getroffen continent. Wel zagen negen Afrikaanse landen het sterftecijfer deze week met zeker de helft stijgen ten opzichte van die daarvoor. Het relatief lage aantal coronadoden in Afrika heeft vermoedelijk te maken met het feit dat ongeveer de helft van de totale bevolking 18 jaar of jonger is. Kinderen verspreiden het virus nauwelijks.