Zwangere journalist ten einde raad in Kabul: ’Ik mag Nieuw-Zeeland niet in’

De verslaggeefster, die werkte voor Al Jazeera, zegt liefst 59 documenten te hebben aangeleverd om ondanks de strenge inreisregels toch Nieuw-Zeeland in te mogen. Maar dat verzoek werd genadeloos afgewezen. Vanwege corona geldt er een algemeen inreisverbod, het land kent een streng ’zero Covid’-beleid. Niet alleen toeristen worden geweerd, ook zwangere staatsburgers komen er klaarblijkelijk niet zomaar in. De druk op premier Jacinda Ardern om de regels te versoepelen, of in ieder geval een uitzondering te maken voor Bellis, neemt met de dag toe.

Bellis deed eerder verslag van de positie van vrouwen in Afghanistan. Ze stelde zich kritisch op richting de Taliban, maar stelt nu ’meedogenloos ironisch’ vast dat ze zich hetzelfde kan afvragen bij haar eigen regering. Ze is bang dat ze niet de juiste zorg aan haar baby kan leveren in het chaotische Kabul. Bellis schrijft dat de Taliban haar, ’een zwangere, ongetrouwde vrouw’, heeft geprobeerd gerust te stellen en een ’veilige plek’ heeft aangeboden om te bevallen.

In mei verwacht ze samen met de Belgische fotojournalist Jim Huylebroek een meisje. „We blijven in Kabul en hopen alsnog terug te keren naar Nieuw-Zeeland om in mijn thuisland te bevallen”, deelt Bellis naar haar 50.000 volgers op Instagram, met een plaatje van de baby in haar buik.