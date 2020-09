30 leerlingen Spinoza Lyceum Amsterdam besmet met corona

Enkele ouders hebben, nadat bekend was dat hun kind besmet was geraakt, toegegeven dat ze hun kind toch naar school hebben laten gaan ondanks het feit dat hij of zij lichte klachten vertoonde. Jan Paul Beekman, rector-bestuurder van het lyceum in Amsterdam-Zuid: „Hoewel ik heel goed begrijp dat het niet altijd even goed uitkomt het kind thuis te houden, wil ik met klem nogmaals benadrukken dat u dit echt niet moet doen.”

Rector Jan Paul Beekman laat in een reactie op de brief weten dat het aantal bevestigde coronagevallen op zijn school vooral donderdag snel opliep. „We hebben geconstateerd dat bijna alle besmettingen buiten de school hebben plaatsgevonden, waarna het virus zich in de klassen heeft verspreid”, vertelt hij.

Beekman stelt dat een aantal scholieren twee weken geleden een feestje hebben gehouden en dat daar geen afstand is gehouden. Dat is volgens Beekman dan ook het begin geweest van de huidige uitbraak. „Daarom doe ik ook een klemmend beroep op de ouders en leerlingen om de coronamaatregelen ook buiten de klaslokalen serieus te nemen.”

’Maak geen verwijten’

„Ik vind het belangrijk gezegd te hebben dat een leerling die besmet is daar in de meeste gevallen echt niets aan kan doen. Het overkomt je en ik merk dat deze leerlingen dat erg vervelend vinden en zich vaak ook schuldig voelen naar de andere leerlingen in de klas”, zo schrijft Beekman.

Beekman vervolgt: „Ik wil echt vragen hierover geen verwijten te maken.”

Keurig aan voorgeschreven protocol gehouden

De rector-bestuurder schrijft in zijn brief geregeld contact te hebben met de GGD. Het schoolbestuur heeft van de GGD te horen gekregen dat het zich keurig aan het voorgeschreven protocol houdt, en dat er geen reden is om tot een ander beleid over te gaan. „Uiteraard hebben wij scenario’s achter de hand voor het geval de situatie alsnog verslechtert”, aldus Beekman.

Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen

Niet alleen op het Spinoza Lyceum in Amsterdam, maar ook op andere scholen lijkt het nu goed mis te gaan: ook bij de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen zijn er vijftien coronagevallen.