Premium Het beste van De Telegraaf

‘Vrieskistvader’ Landgraaf minstens vijf jaar geleden overleden, justitie legt beslag op woning zoon

Door Bas Dingemanse Kopieer naar clipboard

Ⓒ Luc Lodder

Landgraaf - De man wiens lichaam is aangetroffen in de vriezer van zijn 82-jarige zoon in Landgraaf, is minstens vijf jaar geleden overleden. Daar gaan politie en justitie na onderzoek vanuit. De zoon wordt verdacht van verduistering van AOW, pensioen en zorgtoeslag van zijn vader.