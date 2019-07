Stevige onweersbuien trekken over het land

Ⓒ WEERPLAZA

AMSTERDAM - Zware onweersbuien en stevige windstoten tot 60 kilometer per uur trekken vrijdagmiddag over ons land. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. Er kan lokaal bovendien hagel vallen en men verwacht veel neerslag: 20 tot 30 milliliter in een uur.