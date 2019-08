Een letter-drie cijfers-twee letters

De eerste nieuwe plaat, met de cijferlettercombinatie G-001-BB, is de eerste in de tiende serie waaruit ongeveer 2,7 miljoen afgiftes van kentekens worden gedaan. In 2015 werd de negende kentekencombinatie geïntroduceerd met het kenteken GB-001-B.

Het eerste kenteken uit de nieuwe serie werd maandag geplaatst op een elektrische BMW. De RDW hield de datum voor de invoering van de nieuwe kentekens tot het laatste moment geheim om te voorkomen dat mensen geen nieuwe auto’s meer zouden kopen.